Екатеринбург, , 09:32 — REGNUM Екатеринбургские полицейские задержали женщину, которая могла осквернить памятник Николаю II и его семье. Об этом сообщает ЕАН.

Подозреваемую — екатеринбурженку 1971 года рождения — взяли прямо на месте происшествия. Её доставили в отдел полицию №1.

Факт задержания подтвердила пресс-секретарь екатеринбургской епархии РПЦ Анжела Тамбова.

Напомним, ранее постамент памятника Романовым был исписан оскорблениями в адрес РПЦ и «Единой России». Надписи уже стёрли.

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