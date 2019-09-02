Екатеринбург, 2 сентября 2019, 09:32 — REGNUM Екатеринбургские полицейские задержали женщину, которая могла осквернить памятник Николаю II и его семье. Об этом сообщает ЕАН.
Подозреваемую — екатеринбурженку 1971 года рождения — взяли прямо на месте происшествия. Её доставили в отдел полицию №1.
Факт задержания подтвердила пресс-секретарь екатеринбургской епархии РПЦ Анжела Тамбова.
Напомним, ранее постамент памятника Романовым был исписан оскорблениями в адрес РПЦ и «Единой России». Надписи уже стёрли.
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