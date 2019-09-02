Лондон, , 09:46 — REGNUM Неизвестный мужчина укусил за верхнюю губу посетительницу карнавала в Ноттинг-Хилле. ЧП произошло в воскресенье, 26 августа, в Лондоне. Об этом 2 сентября передает Daily Mail со ссылкой на местную полицию.

По данным следствия, злоумышленник подошел к женщине, назвал себя «дьяволом», наклонился и прокусил верхнюю губу. Травмированная женщина была доставлена в лондонскую больницу, где она перенесла операцию в связи с травмой, которая была признана «изменяющей жизнь». В будущем ей потребуется еще одна операция.

«Это был ужасный инцидент с женщиной, которая получила травмы, меняющие жизнь, — сказал старший инспектор лондонской полиции, детектив Дрис Хайукане. — Человек, который сделал это, явно является жестоким и опасным…»

Напомним, что во время празднования карнавала в Ноттинг-Хилле в Лондоне полиция задержала более 370 человек за различные правонарушения.