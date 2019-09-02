Джакарта, , 09:23 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в районе островов Талауд индонезийской провинции Северный Сулавеси, сообщает информационный портал Detik.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что эпицентр землетрясения находится на северо-востоке округа Мелонгуане, архипелага Талауд, на глубине 103 км.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение магнитудой 4,3 произошло вблизи индонезийского города Лабуха острова Бакан в Молуккских островах.

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