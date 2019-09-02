Кривой Рог, Украина, , 09:07 — REGNUM В Кривом Роге Днепропетровской области в результате лобового столкновения двух автомобилей погибли три человека, сообщили 1 сентября в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«1 сентября в 14:48 в Службу спасения «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в городе Кривой Рог на перекрёстке Никопольского шоссе и улицы Литке… Три человека погибли, а именно, водитель авто «Москвич» 1976 года рождения и водитель и пассажир автомобиля «Ford» 1985, 1958 годов рождения соответственно», — сказано в сообщении.

На месте аварии произошла утечка топлива, которое спасатели оперативно смыли, чтобы избежать возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Днепропетровской области в результате ДТП с участием автобуса пострадали десять человек.

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