Кривой Рог, Украина, 2 сентября 2019, 09:07 — REGNUM В Кривом Роге Днепропетровской области в результате лобового столкновения двух автомобилей погибли три человека, сообщили 1 сентября в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
На месте аварии произошла утечка топлива, которое спасатели оперативно смыли, чтобы избежать возгорания.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Днепропетровской области в результате ДТП с участием автобуса пострадали десять человек.
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