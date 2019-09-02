29-летняя женщина, тело которой 31 августа было найдено завернутым в пластиковую пленку в заливе возле города Ньюкасл (штат Новый Южный Уэльс, Австралия), погибла «ужасной смертью». Об этом передает 2 сентября агентство Australian Associated Press со ссылкой на пресс-службу полиции.

Канберра, , 09:19 — REGNUM Об этой страшной находке в полицию сообщил человек, проезжавший мимо залива по дороге Уэйкфилд-Роуд в город Киллингворт. Прибывшие на место сотрудники полиции извлекли тело из воды и установили личность погибшей. Ею оказалась Даниэль Изи.

Старший детектив-инспектор Грант Тейлор сказал, что потерпевшей были нанесены «значительные телесные повреждения». Он добавил, что следователи пытаются установить, когда и где была убита женщина. По предварительным данным, убийство произошло несколько недель назад.

Тейлор сообщил, что погибшая попала в «наркотическую среду» и что полиция подозревала ее в хранении и распространении наркотиков.