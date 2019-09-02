Биробиджан, , 08:36 — REGNUM В ЕАО из-за обильных ливней продолжает ухудшаться гидрологическая обстановка. Уровень грунтовых вод растёт, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На малых и средних реках области отмечается колебание уровней воды. Растёт уровень грунтовых и дождевых вод в населённых пунктах. В зоне подтопления находятся 45 населённых пунктов, 187 жилых домов, 2 354 приусадебных и 4 512 дачных участков.

Как сообщало ИА REGNUM, ущерб от паводка в ЕАО превысил 1,2 млрд рублей.