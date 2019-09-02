Красногорск, , 08:26 — REGNUM В подмосковном Красногорске катер из местного яхт-клуба сбил 25-летнего аквалангиста. Об этом 2 сентября сообщает «Комсомольская правда».

Происшествие случилось после 23:00 в микрорайоне Павшинская пойма, примыкающем к Москве. Издание ссылается на информацию очевидцев, по которой пострадавший получил серьёзные травмы.

«Что мужчина в такое позднее время делал в местном водоеме, неизвестно. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего», — пишет СМИ.

Официальной информации по инциденту пока нет.