Лондон, , 08:13 — REGNUM На юге Лондона неизвестные совершили нападение на двух мужчин. Об этом 2 сентября сообщает Daily Mail со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сотрудники полиции прибыли на станцию метро Elephant and Castle около 23:30 в воскресенье, получив сообщение о двух тяжело раненных мужчинах. Раненые были немедленно госпитализированы, один из них в критическом, а второй — в тяжелом состоянии.

По «горячим следам» были задержаны двое подозреваемых. Сотрудники полиции в настоящее время разыскивают возможных свидетелей произошедшего.

«Это был шокирующий акт насилия, и мы прилагаем все усилия, чтобы установить все обстоятельства…», — сказал старший инспектор Сэм Блэкберн.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экспертно-криминалистического отдела полиции.