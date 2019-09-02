Лондон, 2 сентября 2019, 08:13 — REGNUM На юге Лондона неизвестные совершили нападение на двух мужчин. Об этом 2 сентября сообщает Daily Mail со ссылкой на пресс-службу полиции.
Сотрудники полиции прибыли на станцию метро Elephant and Castle около 23:30 в воскресенье, получив сообщение о двух тяжело раненных мужчинах. Раненые были немедленно госпитализированы, один из них в критическом, а второй — в тяжелом состоянии.
По «горячим следам» были задержаны двое подозреваемых. Сотрудники полиции в настоящее время разыскивают возможных свидетелей произошедшего.
«Это был шокирующий акт насилия, и мы прилагаем все усилия, чтобы установить все обстоятельства…», — сказал старший инспектор Сэм Блэкберн.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экспертно-криминалистического отдела полиции.