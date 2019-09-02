Канберра, , 07:48 — REGNUM Австралийские правоохранительные органы в августе перехватили лодку из Шри-Ланки, на борту которой находились 13 мигрантов. Об этом, как передает агентство Reuters, заявил в понедельник, 2 сентября, министр внутренних дел Австралии Питер Даттон на пресс-конференции.

Мигранты в море Irish Defence Forces

По его словам, судно, перехваченное у Кокосовых Островов, отдаленной австралийской территории в Индийском океане, стало уже 13-м судном с мигрантами из Шри-Ланки, шедшим в Австралию за последние 18 месяцев.

«Именно по этой причине Шри-Ланка была первой страной, которую я посетил после выборов… мы можем остановить эти лодки», — сказал Даттон, член Консервативного правительства, переизбранного в мае.

Напомним, в соответствии с жесткой иммиграционной политикой Канберры потенциальные просители убежища, задержанные при попытке добраться до Австралии, возвращаются в ту страну, откуда прибыло судно.