Красноярск, , 07:34 — REGNUM Министерство здравоохранения Турции объяснило причину изъятия некоторых внутренних органов у 16-летней жительницы сибирского города Красноярска Софьи Л., умершей в местной больнице.

По словам турецких чиновников, которые приводит «ТВК Красноярск», у девушки изъяли матку для судебной экспертизы. Её тело уже доставлено в Красноярск.

Согласно официальному ответу из Турции, местные врачи вовремя провели все необходимые медицинские процедуры, но спасти девушку не удалось. Также в письме сказано, что у девушки в животе медики заметили большое скопление жидкости. Поэтому матку и яичники изъяли для проведения судмедэкспертизы, о краже органов, как утверждает турецкая сторона, не может быть и речи:

«Тело было передано жандармерии под контролем прокурора для вскрытия, под подпись и протокол судебного разбирательства».

Между тем, по информации российского консульства в Турции, у семьи Софьи Л. не было страховки.

Результаты судмедэкспертизы следственным органам обещают предоставить после проведения дополнительных исследований в специализированных лабораториях.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 16-летняя красноярка Софья Л. скончалась 13 июля в турецкой больнице. Семья путешествовала по Турции на машине. По словам родителей, девочку, которой стало плохо в путешествии, медики продержали в больнице около девяти часов, не оказав ей при этом необходимой помощи. Она умерла после двух остановок сердца. По данным красноярского телеканала, родители подозревают, что гибель их дочери связана с незаконной пересадкой органов.

Читайте ранее в этом сюжете: «Мама, я умираю?»: сибиряков шокировала страшная смерть красноярки в Турции