Ставрополь, , 07:19 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия в Ставропольском крае пострадали пять человек, в том числе два гражданина Армении. Об этом 1 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

В ведомстве уточнили, что утром 1 сентября на 316-м километре федеральной автодороги «Кавказ» произошло столкновение грузового автомобиля МАN и минивэна Mercedes.

По данным МЧС, в минивэне находились восемь человек, пять из которых получили различные травмы. Все пострадавшие доставлены в центральную районную больницу города Минеральные Воды.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта на четвертом километре автодороги Гугути — Марнеули произошло ДТП, в результате которого погибли два человека и еще 19 граждан Армении пострадали.