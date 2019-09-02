Сува, , 07:07 — REGNUM Колебания земной коры магнитудой 6,7 единиц зафиксировали сейсмологи на юго-востоке Фиджи, сообщила 2 сентября сейсмологическая служба Новой Зеландии.

Эпицентр землетрясения располагался между Фиджи и Королевством Тонга находился в 100 км от поселка Нукуни на принадлежащем Фиджи острове Оно-и-Лау.

О разрушениях и угрозе цунами сообщений не поступало.

Напомним, землетрясение зафиксировано в районе сближения австралийской и тихоокеанской литосферных плит, где активные геологические процессы привели к образованию на дне Тихого океана хребта Маккуори. Восточная окраина австралийской плиты является одной из самых сейсмически активных зон на планете.