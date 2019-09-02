Нижний Тагил, Свердловская область, , 07:04 — REGNUM В Нижнем Тагиле завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника кредитно-финансового учреждения, обвиняемого в разглашении сведений о состоянии счёта клиента банка (ч. 3 ст. 183 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Уголовное дело передано в Ленинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу. По данной статье Уголовного кодекса обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Отметим, по версии следствия преступление произошло в мае 2019 года. Будучи сотрудником банка, обвиняемый вступил в переписку с неустановленным лицом и за денежное вознаграждение переслал ему информацию о состоянии счёта и банковских операций одного из клиентов. Впоследствии потерпевший гражданин получил сообщение о том, что если не хочет разглашения данной информации, то он должен заплатить семь тысяч рублей.