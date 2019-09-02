Мидленд, , 06:13 — REGNUM Причина побудившая жителя американского штата Техас взять в руки винтовку и открыть беспорядочную стрельбу может быть связана с потерей работы, об этом 1 сентября сообщает The New York Times.

По словам начальника управления полиции города Одессы Майкла Герке, официально мотив преступления пока не установлен. Однако известно, что за несколько часов до преступления стрелок был уволен с одной из одесских фирм, где он работал водителем грузовика.

Сообщается также, что подозреваемый был ранее судим.

Напомним, в штате Техас 1 сентября мужчина открыл огонь по проезжающим автомобилям на трассе между Мидлендом и Одессой. После мужчина угнал фургон и переместился к кинотеатру Одессы, где и был уничтожен правоохранителями. В общей сложности жертвами стрелявшего стали семь человек, еще 22, в том числе полуторагодовалая девочка, получили ранения разной степени тяжести.

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