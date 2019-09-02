Посёлок городского типа Нижний Бестях, Якутия, , 06:20 — REGNUM В посёлке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района Якутии из-за трагедии не проводили торжественные мероприятия в честь празднования Дня знаний, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По сообщению полиции, 31 августа было найдено тело 12-летнего ребёнка, по предварительной версии, смерть наступила в результате употребления токсических веществ (газ в баллоне).

Шестиклассник, 2007 года рождения, обучался в Нижне-Бестяхской средней школе №1.

«Следственный комитет выясняет обстоятельства и точные причины смерти ребёнка. Торжеств по поводу 1 сентября проводить не стали», — сказали в управлении образования Мегино-Кангаласского района.

Как сообщало ИА REGNUM, В России отмечается День знаний. Проходят линейки, шествия, флэшмобы, концерты.