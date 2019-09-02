Екатеринбург, , 05:47 — REGNUM В Екатеринбурге сместились сроки начала движения после ремонта по мосту с улицы Шевченко на улицу Советская. Полностью он будет открыт с середины сентября.

Как уточнили городскому информационному порталу «Е1» в пресс-службе «Екатеринбургской теплосетевой компании», 2 сентября для движения по мосту будут открыты только два полосы, которые успеют после ремонта теплотрассы засыпать щебёнкой. Полностью дорожная магистраль заработает 15 сентября.

Отметим, что уже в минувшие выходные на объекте появились изменения на информационных табличках. На них было указано, что мост будет готов 10 сентября.

Напомним, что ремонт начался в конце июля. На данном участке в рамках подготовки к отопительному сезону проходит замена изношенного участка тепломагистрали, который не меняли более 30 лет. Изначально строители планировали завершить работы к началу сентября.