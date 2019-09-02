Вашингтон, , 05:05 — REGNUM США не преследует целей военного вмешательства на территории Венесуэлы, а выступает за мирное урегулирование кризиса. С таким заявлением выступил временный поверенный в делах США в Венесуэле Джеймс Стори в интервью агентству Reuters.

«Мы хотим не военного вмешательства международного сообщества, а мирного, политического и демократического урегулирования на основе конституции Венесуэлы», — заявляет Стори в растиражированном местными СМИ обращении.

В то же время, по мнению американского дипломата, иностранное вмешательство на территории Венесуэлы уже произошло.

«В стране есть российские офицеры… и мы знаем, что здесь много кубинских офицеров. Зачем? — интересуется Стори и сам себе отвечает, — Потому что они хотят, чтобы Мадуро остался».

Ранее стало известно, что на территории столицы Колумбии Боготы будет открыт временный дипломатический офис США по делам Венесуэлы. Возглавит представительство Джеймс Стори.