Якутск, , 04:35 — REGNUM В Якутске и в городском округе Жатай объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за низкого уровня воды в реке Лена, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«В субботу 31 августа в Якутске объявлен режим ЧС из-за низких уровней воды в Лене», — говорится в официальном сообщении администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за спада воды в Лене срываются поставки топлива в северные районы республики.

Судоходство было ограничено с 15 августа.