Нальчик, , 03:59 — REGNUM Поисково-спасательные работы на восточном склоне Эльбруса начались после того, как прибывший для восхождения из города Череповца альпинист не вернулся к заявленному сроку в альплагерь и не вышел на связь, сообщает 1 сентября пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Информация о пропаже туриста поступила в МЧС около 21:45. К месту поисков на высоту около 5000 метров выдвинулся спасотряд МЧС в составе семи человек и двух единиц техники.

Ранее 30 августа сообщалось о эвакуации с Эльбруса двух туристов из Германии. Мужчин спустили со клона из-за развившейся горной болезни.