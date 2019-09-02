Саранск, , 03:36 — REGNUM Удар током через заряжающийся телефон получила 10-летняя жительница мордовского села Большие Березники. От полученных поражений девочка погибла, сообщает 1 сентября пресс-служба Следственного управления СКР по республике.

Сообщается, что удар током девочка получила, взяв в руки телефон, который был подключен к работавшему от сети 220 В зарядному устройству. В бессознательном состоянии ребенка обнаружила мать. Девочку госпитализировали, однако врачи не смогли спасти несовершеннолетнюю, она скончалась в стационаре.

В настоящее время по факту случившегося работают следователи. Эксперты намерены установить причины и обстоятельства трагедии.