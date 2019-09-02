Найроби, , 01:26 — REGNUM Жертвами неожиданного наводнения в кенийской курортном городе Шайваша стали по меньшей мере пятеро туристов и гид, сообщает 2 сентября агентство Xinhua со ссылкой на источник в местной полиции.

Сообщается, что группа туристов выдвинулась на экскурсию в национальный природных парк «Адские ворота».

«Гиды не читали погоду в окрестностях, — пояснил представитель полиции города Маркус Охола. — Они знают, что воды-убийцы обычно происходят из высокогорья, но не читали этого. Мы ищем там возможных выживших».

Сообщается, что одному из туристической группы удалось спастись из водного потока, мужчина сумел добраться до населенного пункта и предупредил о трагедии службу охраны национального парка.

Как стало известно, обильные дожди, начавшиеся в регионе около 16:00 субботы, 31 августа, стали причиной мощных разрушительных потоков. В настоящее время спасатели ищут возможных выживших в ущельях парка. Согласно официальным данным, точное количество погибших пока не известно.