Москва, , 01:10 — REGNUM Совершивший наезд на ребенка и покинувший место преступления водитель автомобиля Porsche Cayenne задержан правоохранителями и доставлен в отделение полиции, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Водитель задержан в районе д. 30 по ул. Донецкая», — сообщили в полиции.

В настоящее время с задержанным работают следователи.

Ранее сообщалось, что водитель Porsche Cayenne, выезжая с прилегающей территории на улицу Коломенскую в районе Нагатинского затона, сбил двух детей на самокате. Одно из них потребовалась госпитализация. Нарушитель покинул место преступления, в столице был объявлен план «Перехват».

Читайте ранее в этом сюжете: Сбивший ребенка водитель Porsche Cayenne сбежал с места аварии