Мидленд, , 01:00 — REGNUM Техасский стрелок, расстрелявший людей в техасских городах Мидленде и Одессе, не связан с организованным терроризмом, заявил специальный агент ФБР Кростофер Комбс, передает 1 сентября CNN.

«Могу вам сказать, что мы не верим, мы не верим, что есть какая-либо связь с внутренним или международным терроризмом», — сообщил Комбс.

Напомним, семь человек стали жертвами вооруженного мужчины, расстрелявшего около трех десятков человек человек в Мидленде и Одессе. Полиция ликвидировала 36-летнего одессита на входе в местный кинотеатр. В случае, если вооруженному преступнику удалось бы зайти в здание, жертв могло быть больше.

Сообщается, что среди 22 пострадавших в больницу доставлена и 17-месячная девочка.

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