Москва, , 00:29 — REGNUM Проблемы с электричеством на борту самолета, выполнявшего рейс «Ереван — Москва», стал поводом для экстренной посадки в аэропорту Тбилиси, сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации Армении.

«Самолет Boeing 737 авиакомпании «Армения» приземлился в аэропорту Тбилиси из-за неисправности самолета во время полета NGT 928 Ереван — Москва», — говорится в распространенном комитетом сообщении.

Сообщается также, что никто из 118 пассажиров и члены экипажа не пострадали.

Позже стало известно, что пассажиры рейса NGT 928 «Ереван — Москва» покинули столицу Грузии и продолжили полет в Москву на запасном борте.