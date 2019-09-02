Москва, , 00:19 — REGNUM Находившийся за рулем автомобиля Porsche Cayenne неизвестный злоумышленник сбил двух несовершеннолетних на московской улице Коломенская. Произошедшее водитель не счел поводом для остановки и покинул место ДТП, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в провоохранительных органах столицы.

Как следует из видео, зафиксированном на уличные камеры видеорегистрации, автомобиль выезжал с прилегающей территории на улицу Коломенскую в районе Нагатиского затона, где и сбил двух детей. Не останавливаясь водитель выполнил левый поворот и уехал.

Сообщается, что в результате пострадал один ребенок, он был доставлен в больницу.

В настоящее время сотрудники полиции разыскивают подозреваемого. В Москве объявлен план «Перехват».