Павловск, Воронежская область, , 21:22 — REGNUM Четыре человека погибли, двое получили ранения в результате аварии с участием четырех автомобилей в Воронежской области вечером 1 сентября, сообщила ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

Авария произошла около 19:30 на 688 км автодороги М-4 «Дон» в Павловском районе. ПО предварительным данным, водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем МАЗ. От удара грузовик отбросило на соседнюю полосу, где он столкнулся с автомобилями Opel и Citroen.

На месте ДТП погибли четыре человека — водитель Nissan, водитель и двое пассажиров Citroen. Несовершеннолетний пассажир автомобиля Nissan и водитель автомобиля МАЗ с травмами госпитализированы.