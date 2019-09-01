Манила, , 20:12 — REGNUM На Филиппинах в результате крушения небольшого самолёта погибли, по последним данным, девять человек. Об этом сообщает CNN Philippines со ссылкой на свои источники.

Легкомоторный самолет (cc) Bernal Saborio

«Девять человек погибли после того, как самолет потерпел крушение … в воскресенье (1 сентября)», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали о семи погибших.

Как передавало ИА REGNUM, 1 сентября на Филиппинах потерпел крушение легкомоторный самолёт. Инцидент произошел в курортной зоне населённого пункта Пансол недалеко от города Каламба в провинции Лагуна.

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