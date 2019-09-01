Манила, 1 сентября 2019, 20:12 — REGNUM На Филиппинах в результате крушения небольшого самолёта погибли, по последним данным, девять человек. Об этом сообщает CNN Philippines со ссылкой на свои источники.
«Девять человек погибли после того, как самолет потерпел крушение … в воскресенье (1 сентября)», — говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщали о семи погибших.
Как передавало ИА REGNUM, 1 сентября на Филиппинах потерпел крушение легкомоторный самолёт. Инцидент произошел в курортной зоне населённого пункта Пансол недалеко от города Каламба в провинции Лагуна.
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