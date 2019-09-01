Вашингтон, , 19:20 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место ЧП в штате Техас, проделали «отличную работу». Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.

Полиция (cc) Matty Ring

«Отличная работа со стороны правоохранительных органов и служб оперативного реагирования Техаса во время вчерашней ужасной стрельбы», — написал глава Белого дома.

Трамп также выразил благодарность сотрудникам «ФБР и всем остальным».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября в результате беспорядочной стрельбы на западе штате Техас погибли семь человек, еще более двух десятков получили ранения. ЧП произошло на трассе между городами Мидленд и Одесса.

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