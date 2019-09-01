Херсон, Украина, , 18:05 — REGNUM На Украине в пятиэтажном жилом доме вспыхнул пожар. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

Пожарная машина Gov.ua

ЧП произошло в субботу, 31 августа, на проспекте Строителей в городе Херсон. По последним данным, в результате инцидента погибли два человека, еще один пострадал.

«Пожар возник в двухкомнатной квартире… Была … проведена эвакуация людей из подъезда (12 человек), — говорится в сообщении. — … Пожар ликвидировали в 01:45 на площади 40 квадратных метров».

В настоящее время устанавливается причина ЧП.

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