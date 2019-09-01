Москва, , 17:46 — REGNUM Более 40 авиарейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы. Об этом в воскресенье, 1 сентября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Домодедово (cc) Александр Маркин

Так, по состоянию на 17:43 мск в аэропорту «Домодедово» задержаны шестнадцать рейсов, ещё три отменены; в аэропорту «Внуково» задержаны пять авиарейсов, ещё один отменен; в аэропорту «Шереметьево» задержаны восемнадцать авиарейсов.

Причины задержки и отмены рейсов в воздушных гаванях Москвы пока не сообщаются.