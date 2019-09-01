Москва, , 17:07 — REGNUM Предложение обозначать линии электропередач цветными шарами-маркерами выдвинул глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин после ЧП с частным вертолётом в Московской области. Это предложение было размещено 1 сентября в официальном аккаунте в Twitter Рогозина.

ЛЭП (cc) Lolly_Sun

По словам Рогозина, трагические случаи с воздушными судами часто происходят из-за того, что провода над реками и озёрами практически неразличимы для глаза. Глава «Роскосмоса» признался, что ему самому часто приходилось уворачиваться от проводов во время управления вертолётом.

Рогозин предложил обозначать провода цветными шарами-маркерами, чтобы они стали видны для пилотов.

Предложение Рогозина вызвало бурное обсуждение среди пользователей социальной сети. В основном, комментаторы указывали на то, что маршрут полёта согласовывается заранее и пилот может придерживаться такой высоты полёта, чтобы не задеть провода ЛЭП. Их оппоненты поясняли, что обозначение ЛЭП красными шарами уже давно практикуется в некоторых странах Европы.

Ранее ИА REGNUMсообщало о гибели двух пилотов в результате крушения частного вертолёта в Подмосковье. Предполагается, что авария произошла из-за контакта воздушного судна с проводами ЛЭП в районе Клязьминского водохранилища.

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