Анкара, , 16:08 — REGNUM Новые удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака нанесли военные самолеты, принадлежащие Военно-воздушным силам (ВВС) Турции. Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщает Anadolu Ajans со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

По данным военного ведомства, воздушная операция, в результате которой были ликвидированы пять членов организации, проводилась в районах Метина, Авашин-Басьян и Гара.

Кроме того, самолеты ВВС Турции разрушили склады с оружием и убежища боевиков.

Как передавало ИА REGNUM, в Турции считается террористической организацией РПК, члены которой десятки лет сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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