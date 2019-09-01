Анкара, 1 сентября 2019, 16:08 — REGNUM Новые удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака нанесли военные самолеты, принадлежащие Военно-воздушным силам (ВВС) Турции. Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщает Anadolu Ajans со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.
По данным военного ведомства, воздушная операция, в результате которой были ликвидированы пять членов организации, проводилась в районах Метина, Авашин-Басьян и Гара.
Кроме того, самолеты ВВС Турции разрушили склады с оружием и убежища боевиков.
Как передавало ИА REGNUM, в Турции считается террористической организацией РПК, члены которой десятки лет сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.
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