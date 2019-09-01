Париж, , 16:12 — REGNUM Сбой в системе представления планов полетов привёл к массовым задержкам авиарейсов на всей территории Франции. Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба Главное управление гражданской авиации Франции (DGAC).

Ведомство сообщает, что сбой в системе автоматического представления перед взлетом планов полетов в центры управления произошёл в ночь с 31 августа на 1 сентября около 03:30 мск.

Отмечается, что компьютерный сбой никак не коснулся безопасности пассажиров. Результатом сбоя системы стали задержки на всех авиарейсах во Франции. Время задержки рейсов составляло от получаса до полутора часов.

Нормальное функционирование системы удалось восстановить к 12:30 мск. В DGAC заверили, что, учитывая сегодняшний трафик в аэропортах страны и сдвиги в расписаниях, задержки будут постепенно уменьшаться в течение дня.

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