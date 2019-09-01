Кабул, , 15:37 — REGNUM По меньшей мере восемь мирных жителей погибли на севере Афганистана в результате взрыва бомбы. Об этом 1 сентября сообщает телеканал 1TV.

Взрыв прогремел около 11:00 по местному времени в северной афганской провинции Балх в округе Чимталь. Бомба была заложена возле автотрассы.

Автомобиль с ехавшими в нём людьми взорвался, наткнувшись на взрывное устройство. Погибли все, находившиеся в автомобиле.

Губернатор округа заявил, что взрывное устройство было заложено членами экстремистского террористического движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в расчёте на то, что жертвами взрыва станут военные.

Ответственность за взрыв на настоящее время не взяла на себя ни одна из террористических группировок.

Ранее ИА REGNUM сообщало о срабатывании самодельного взрывного устройства возле пакистанского посольства в афганском городе Джелалабаде. В результате взрыва пострадали три человека, в том числе один сотрудник полиции.

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