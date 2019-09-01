Нижний Новгород, , 13:34 — REGNUM Три человека погибли в результате столкновения грузовика и легковой машины в Нижегородской области. Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла в Кстовском районе на 464-м километре автодороги Москва — Уфа, возле села Запрудное. Сообщение о ДТП поступило в ГУ МВД около 05:50 мск. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Lada Priora, не справившись с управлением, допустил выезд на встречную полосу.

Грузовой автомобиль, двигавшийся по полосе встречного движения, столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП погибли водитель Lada Priora, женщина 1961 года рождения, и два её пассажира, мужчина 1997 года рождения и женщина 1933 года рождения.

В настоящее время по факту ДТП начата доследственная проверка. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

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