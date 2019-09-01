Ивано-Франковск, Украина, , 13:22 — REGNUM 17-летний подросток погиб в результате пожара в лечебно-оздоровительном комплексе в Ивано-Франковской области на Украине. Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям области.

Пожар произошёл вечером 31 августа. Загорелась сцена на территории лечебно-оздоровительного учреждения «Сокол». На момент возникновения пожара детей на территории комплекса не было.

К тушению пожара были привлечены три единицы техники и 12 человек личного состава. Огнём было уничтожено здание сцены площадью 50 кв. метров.

На месте пожара было обнаружено тело 17-летнего уроженца города Бурштин.

В настоящее время по факту нарушения требований пожарной безопасности заведено уголовное дело, начато расследование причин и обстоятельств возникновения пожара.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели малолетнего ребёнка в результате пожара в Ярославской области.

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