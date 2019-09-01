Пыть-Ях, Югра, , 12:32 — REGNUM В Югре суд приговорил к лишению свободы бывшего директора МУП «Управление городского хозяйства» города Пыть-Яха. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате, сообщила корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Дело рассматривалось в суде с декабря 2018 года. Установлено, что подсудимый в конце 2016 года оплатил коммерческой организации из бюджета муниципалитета капитальный ремонт водоочистных сооружений города, а именно ВОС-4, на сумму свыше 89 млн рублей, который фактически подрядчиком проведён не был. Общественники выехали на место возведения ВОС-4 и увидели там чистое поле.

Власти Пыть-Яха обещали, что подрядчик совсем скоро поставит водоочистку. Но тот не торопился с исполнением уже полностью оплаченного госзаказа. Тогда в апреле 2017 года директор МУП «УГХ» Пыть-Яха единолично принял решение о проведении части работ на сумму 725 тыс. рублей за счёт средств муниципального предприятия, что нарушало законные интересы УГХ.

Кроме того, ранее, в октябре 2016 года, подсудимый заплатил штраф, назначенный ему, как руководителю, за счёт средств УГХ.

Суд вынес ему приговор по ч.1 ст.285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и ч.3 ст.160 УК РФ («Растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения») в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 9 тыс. рублей.

Также виновный лишён права занимать государственные должности в государственных и муниципальных органах, а также в учреждениях и организациях, связанных с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок 2 года 6 месяцев.

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