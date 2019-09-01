Осло, , 12:12 — REGNUM Шесть человек погибли в результате крушения вертолёта на севере Норвегии. об этом 1 сентября сообщила газета Verdens Gang.

Авиакатастрофа произошла вечером 31 августа неподалёку от города Альта. На борту вертолёта находились пять пассажиров и пилот.

Тела четверых человек были найдены сразу на месте происшествия, тело пятого было обнаружено позднее. Один пострадавший был в тяжёлом состоянии доставлен в больницу, где скончался, несмотря на усилия, предпринятые медиками для его спасения.

Отмечается, что авиапроисшествие произошло примерно в километре от места проведения музыкально фестиваля. Организаторы мероприятия заявили, что некоторые гости доставлялись к месту проведения на вертолёте.

Начато расследование причин и обстоятельств ЧП. Причина падения воздушного судна пока остаётся невыясненной.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели четырёх человек в результате крушения вертолёта в Норвегии.

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