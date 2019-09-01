Донецк, , 11:48 — REGNUM Беспилотные летательные аппараты украинских войск были уничтожены ополчением ДНР в воздушном пространстве над линией соприкосновения в Донбассе. Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба Народной милиции ДНР.

По поступившей информации, беспилотники попытались приблизиться к позициям Народной милиции ДНР во время обстрелов.

Предполагается, что конечной целью было зафиксировать с помощью БПЛА ответную стрельбу ополчения на интенсивный огонь со стороны Украины, а затем обвинить в нарушении режима перемирия.

Украинские БПЛА были уничтожены силами ПВО ДНР и упали на нейтральной полосе.

В ДНР призвали международных наблюдателей зафиксировать факты нарушения режима перемирия украинскими войсками и призвать власти Украины к соблюдению действующих договорённостей о полном и бессрочном прекращении огня.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 37 случаях нарушения режима перемирия украинскими войсками.

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