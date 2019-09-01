Гюмри, Армения, , 11:10 — REGNUM В Армении мать младенца, тело которого нашли на свалке в Гюмри, заподозрили в убийстве ребенка, сообщили 1 сентября в пресс-службе генеральной прокуратуры республики.

«Правоохранительным органам дано распоряжение задержать по подозрению в совершении преступления мать ребенка», — сообщили РИА Новости в пресс-службе.

По данным ведомства, информация об инцидента поступила в полицию 31 августа. Выехавшая на место оперативная группа обнаружила на свалке труп годовалой девочки, руки и ноги которой были связаны клейкой лентой. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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