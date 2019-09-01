Донецк, , 11:05 — REGNUM Режим прекращения огня был нарушен войсками Украины 37 раз за прошедшие сутки. Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

При обстрелах территории ДНР украинские военнослужащие, нарушая все достигнутые ранее договорённости о перемирии, применяли миномёты калибра 82 мм и 120 мм, гранатомёты, вооружение БМП/БТР, танки, артиллерию калибром 122 мм, крупнокалиберное стрелковое и стрелковое оружие.

В зоне обстрела со стороны Украины оказались следующие населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина, посёлок шахты 6/7), Доломитное, Зайцево, Гольмовский, Ясиноватая, г. Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Александровка, Ленинское, Коминтерново, Дзержинское, Заиченко.

В результате массированных обстрелов киевскими карателями пострадали были повреждены четыре жилых дома в населённом пункте Зайцево, 12 строений в населённом пункте Коминтерново (11 из них сгорели полностью, один дом пострадал от огня частично).

Кроме того, в районе города Горловка в результате миномётных обстрелов была повреждена линия электропередач, из-за чего произошло отключение 29 трансформаторных подстанций, пять тысяч абонентов остались без электроснабжения.

Жертв и пострадавших среди мирного населения ДНР нет.

Общее количество применённых украинскими боевиками боеприпасов, выпущенных по территории ДНР, составило 543 единицы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о непрекращающихся обстрелах населённого пункта Коминтерново украинскими войсками. Из-за невозможности доступа к жилым кварталам пожарные и службы МЧС ДНР не могли приступить к тушению возгораний, которые начались сразу в нескольких жилых домах. Жителям посёлка, оказавшимся в ловушке из-за обстрелов, не было возможности оказать первую медицинскую помощь либо доставить продукты первой необходимости.

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