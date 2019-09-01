Саратов, , 10:12 — REGNUM В Саратове задержали мужчину, который подозревается в убийстве двухмесячной дочери, сообщает 1 сентября пресс-служба регионального главного управления СКР.

По данным следствия, днем 31 августа 38-летний мужчина вместе со своей 26-летней супругой, двухлетним сыном и двухмесячной дочерью, которая имела врожденную патологию, находились дома.

Когда женщина ушла в магазин, мужчина взял детскую переноску, в котором находилась девочка, и поднялся на чердак, где убил ребенка.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»). Подозреваемый задержан. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии 28-летнюю жительницу села Исмаилово задержали по подозрению в убийстве годовалого сына. Женщина дала признательные показания, в отношении неё назначено судебно-медицинская экспертиза и ведется расследование уголовного дела

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