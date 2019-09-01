Вашингтон, , 09:49 — REGNUM Губернатор американского штата Южная Каролина Генри Макмастер объявил в регионе чрезвычайное положение в связи с мощным ураганом «Дориан». Об этом сообщается на сайте правительства штата.

Вечером 30 августа атлантический ураган «Дориан» достиг опасной четвертой категории. Скорость ветра в его эпицентре составила 215 километров в час.

По прогнозу первый удар стихии придется на Флориду, а далее ураган пройдется по восточному побережью США.

Во Флориде и Джорджии режим ЧС был объявлен ранее.

Если ураган продолжит набирать силу, то он может стать сильнейшим ураганом на Восточном побережье США за последнее десятилетие.