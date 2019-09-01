Москва, , 09:39 — REGNUM Выжившая при жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье 12-летняя девочка находится в тяжелом состоянии, сообщает 1 сентября РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в Детскую городскую клиническую больницу №9 имени Г.Н. Сперанского», — сказал собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа в Московской области в результате жесткой посадки легкомоторного самолета погиб пилот и пострадал ребенок. Инцидент произошел в деревне Минино в Клинском районе. Девочка была госпитализирована в больницу с переломом бедра и подозрением на перелом позвоночника.

Читайте также: В Подмосковье при жесткой посадке легкомоторного самолета погиб пилот