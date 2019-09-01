Эссен , Германия, , 09:27 — REGNUM Как минимум 28 человек пострадали в результате обрушения части сцены во время концерта под открытым небом в городе Эссене на западе Германии. Об этом 1 сентября сообщает газета Welt.

Происшествие случилось вечером 31 августа во время выступления рэперов Marteria и Casper. Во время начавшейся кратковременной грозы порывом ветра опрокинуло светодиодный экран, стоявший у края сцены.

В момент ЧП на концерте присутствовали более 18 000 человек. Светодиодный экран упал прямо в толпу зрителей, стоявших вблизи сцены.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники экстренных служб и медики. Врачами были осмотрены около 150 человек, большинство из них отделались лёгким испугом. Медицинская помощь понадобилась 28 пострадавшим, двое из них получили серьёзные травмы, 18 человек получили небольшие ранения.

В результате инцидента концерт прервался, место происшествия было оцеплено полицией. Начато расследование причин и обстоятельств произошедшего.

Стоит отметить, что накануне концерта метеорологи предупреждали об ухудшении погоды, но организаторы мероприятия приняли решение не отменять выступление рэперов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели одного человека в результате обрушения крыши сцены во время этно-рок-фестиваля на Украине в Днепропетровской области. Крышу и часть сцены снесло на зрителей сильным порывои ветра во время начавшейся грозы со шквальным дождём.

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