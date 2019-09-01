Гонконг, Китай, , 09:17 — REGNUM В ходе столкновений на акции протеста в Гонконге 31 августа пострадал 31 человек. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщает телерадиокорпорация RTHK.

В больницы Гонконга после столкновений на очередной акции протеста поступил 31 человек. Поднее 18 пострадавших были выписаны, состояние пятерых медики оценивают как тяжелое.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа в Гонконге в разных частях города произошли довольно жесткие столкновения протестующих с полицией.

Все началось в районе Адмиралтейства рядом с комплексом административных зданий. В ход пошли коктейли Молотоваи кирпичи, полиция ответила слезоточивым газом и водометами. В особо острые моменты звучали предупредительные выстрелы в воздух. Столкновения продолжались до поздней ночи в районах Козуэй-Бэй, Чимсачей и Монкок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протесты в Гонконгке не утихают с июня 2019 года и имеют тенденцию к радикализации. Первоначально протестующие требовали от властей автономии отказаться от принятия законопроекта об экстрадиции, который бы позволил выдавать подозреваемых континентальному Китаю.