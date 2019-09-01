Луганск, 1 сентября 2019, 09:02 — REGNUM Режим прекращения огня был нарушен украинскими войсками четыре раза за минувшие сутки. Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обстрелам со стороны войск Киева подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районе населённых пунктов Нижнее Лозовое, Калиновка и Логвиново.
Огонь вёлся из миномётов калибром 82 мм и 120 мм и гранатомётов.
Жертв и пострадавших среди мирного населения и военнослужащих ЛНР нет. Повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле украинскими войсками двух сёл на территории ЛНР.
Напомним, режим полного, безусловного и бессрочного прекращения огня вступил в силу на территории Донбасса с 00:01 мск 21 июля текущего года. Договорённость о перемирии была согласована трёхсторонней контактной группой по урегулированию ситуации на Донбассе. Со времени вступления режима перемирия в силу он неоднократно был нарушен украинскими войсками.
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