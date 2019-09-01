Анталья, Турция, , 07:59 — REGNUM Тело 12-летней Алисы А., скончавшейся в турецкой больнице после несчастного случая в бассейне отеля Бодрума, отправлено из Антальи в Санкт-Петербург. Об этом 1 сентября сообщила пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова.

По ее словам, оплату расходов на транспортировку, проживание в Анталье и приобретение авиабилетов для родителей взяла на себя страховая компания. Генконсульство РФ оказало все необходимое содействие в проведении необходимых процедур, а также в подготовке и оформлении документов.

Как сообщало ИА REGNUM, семья из Санкт-Петербурга, живущая в пригороде Северной столицы, отдыхала в Турции, когда произошла трагедия. 18 августа руку девочки затянуло в трубу на дне бассейна в отеле Sunhill в Бодруме.

Девочку удалось вытащить на поверхность только через несколько минут. Врачи боролись за жизнь ребенка 10 дней, 28 августа сердце девочки остановилось.

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