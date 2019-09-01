Саратов, , 07:43 — REGNUM В Саратове задержан мужчина, которого подозревают в том, что он зарезал свою двухмесячную дочь, которая имела врожденные патологии. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Саратовской области.

Младенец (cc) christianabella

По версии следствия, 38-летний подозреваемый совершил преступление в тот момент, когда 26-летняя мать девочки ушла в магазин. Мужчина остался один вместе с двухлетрим сыном и двухмесячной дочерью.

Он взял переноску с младенцем, поднялся на чердак и зарезал девочку.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК России «Убийство малолетнего».

На данный момент мужчина задержан. В случае, если его вина будет доказана, ему грозит пожизненное заключение.