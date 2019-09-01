Мидленд, , 07:21 — REGNUM При стрельбе на трассе между городами Одесса и Мидленд, расположенных на западе штата Техас, не пострадали иностранные граждане. Об этом сообщает 1 сентября на своей странице в Twitter генконсульство России со ссылкой на Департамент информации Полиции города Одесса.

«Департамент информации полиции города Одесса не располагает информацией о том, что при стрельбе 31 августа могли пострадать иностранные граждане», — говорится в сообщении генконсульства России.

Также в сообщении выражается искреннее соболезнование семьям погибших при стрельбе.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате беспорядочной стрельбы на трассе между городами Мидленд и Одесса на западе штате Техас погибло пять человек и свыше двух десятков получили ранения.

Позднее президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter, что он проинформирован и следит за ситуацией со стрельбой в Техасе.